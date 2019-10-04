Мистические изменения на рынке недвижимости в малых городах Эстонии

Несмотря на то, что по статистике во многих небольших городах наблюдается отток жителей, почти в каждом городе есть небольшие местные экономические центры, работники которых нуждаются в хорошей съемной жилплощади. Такого жилья, однако, не хватает, и выходит, что даже в городах с дешевыми квартирами стоимость аренды может быть относительно высокой. Инвесторы могут получить прибыль размером 20–30-процентов в год.

Даже в маленьком городке Валга или частично опустевшем Кохтла-Ярве за аренду двухкомнатной квартиры в хорошем месте и в приличном состоянии платят до 200 евро в месяц, в то же время стоимость самих квартир очень низкая.

Маклер Йыхвиского офиса Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнен рассказал, что в этом году один клиент приобрел в Кохтла-Ярве абсолютно пригодную для проживания квартиру за 2000 евро, на которую сразу же был заключен годовой договор аренды с месячной платой 200 евро. «После уплаты подоходного налога благодаря чистому доходу квартира окупит себя всего за один год, и даже если в будущем стоимость аренды или самой квартиры понизится, то получается, что инвестор приобрел жилплощадь совершенно бесплатно, и любой будущий доход от сдачи в аренду – это все равно что случайно найденные деньги», – объяснил Хардыкайнен.

«Относительно квартиры за две тысячи евро риск снижения стоимости недвижимости, разумеется, практически отсутствует, поскольку ниже нулевой отметки она все же не упадет. В несколько более дорогих регионах прибыльность, естественно, несколько ниже, оставаясь в пределах двадцати процентов, однако и при этом сделка все же остается достаточно выгодной. Самым большим риском является возможное остывание экономики. Это повлечет за собой резкое падение цен на квартиры в малых городах, и большая часть первичных инвестиций пойдет насмарку», – констатировал он.