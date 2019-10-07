Юри Ратас отправился в Афганистан с двухдневным визитом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и командующий Силами обороны Мартин Херем в понедельник прибыли в Афганистан с двухдневным визитом, в ходе которого они обсудят ситуацию в стране с афганским руководством и ознакомятся с работой дислоцированных в Афганистане эстонских военных.
В понедельник Ратас и Херем встретятся с президентом Афганистана Ашрафом Гани и командующим миссией НАТО в Афганистане генералом Остином Миллером, а во вторник посетят размещенных в стране эстонских военных, пишет Rus.ERR.
В миссии НАТО Resolute Support участвуют 42 военнослужащих Сил обороны и представитель Департамента полиции и погранохраны. 39 участников миссии размещены в Кабуле, а четверо занимаются разминированием на севере Афганистана.
С начала 2009 года Эстония выделила Афганистану 11,3 млн евро в виде помощи на различные проекты развития.