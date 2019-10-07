Юри Ратас отправился в Афганистан с двухдневным визитом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и командующий Силами обороны Мартин Херем в понедельник прибыли в Афганистан с двухдневным визитом, в ходе которого они обсудят ситуацию в стране с афганским руководством и ознакомятся с работой дислоцированных в Афганистане эстонских военных.