Гражданин Эстонии бесследно пропал в Португалии

Родные выходили на связь с переехавшим в Алгарве в Португалию Кауром в последний раз в середине августа. После этого он не выходит на связь, в этом регионе его в последние месяцы не видели. Его ищет и местная полиция.

Жителей Эстонии или живущих в Португалии эстонцев, которые владеют информацией о возможном местенахождении Каура или его передвижениях, просят сообщить об этом в полицию по номеру 730 8676, 112 или по электронной почте louna.vihje@politsei.ee.