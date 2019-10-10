Стартапы открыли двери в Эстонию для граждан Украины, России и Турции

«В основном их преуспевание состоит в том, что понимание и определение стартап-предпринимательства их стран совпадает с Эстонией – основанное на технологии, инновационное и с потенциально быстрым глобальным успехом предприятие», - объяснил лидирующие позиции этих стран в рейтинги представитель Kredex Йонас Керге.

С января 2017 года визу или вид на жительство выдали 482 стартап-предпринимателям из третьих стран и 1351 работнику стартапов.

Согласно статистике, в ТОП-5 работников входят граждане Индии, Бразилии, Украины, России и Пакистана. Среди ТОП-стран предпринимателей – Иран, Турция, Индия, Россия и Украина.

Только в этом году право переселиться в Эстонию получили 902 связанных со стартапами человека.