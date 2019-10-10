Чт, 10.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Стартапы открыли двери в Эстонию для граждан Украины, России и Турции

Стартапы открыли двери в Эстонию для граждан Украины, России и Турции

Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

Действующие в Эстонии несколько лет стартап-визы привлекли сюда больше всего рабочей силу из Украины, России и Турции, пишет Postimees.

«В основном их преуспевание состоит в том, что понимание и определение стартап-предпринимательства их стран совпадает с Эстонией – основанное на технологии, инновационное и с потенциально быстрым глобальным успехом предприятие», - объяснил лидирующие позиции этих стран в рейтинги представитель Kredex Йонас Керге.

С января 2017 года визу или вид на жительство выдали 482 стартап-предпринимателям из третьих стран и 1351 работнику стартапов.

Согласно статистике, в ТОП-5 работников входят граждане Индии, Бразилии, Украины, России и Пакистана. Среди ТОП-стран предпринимателей – Иран, Турция, Индия, Россия и Украина.

Только в этом году право переселиться в Эстонию получили 902 связанных со стартапами человека.

Среди стран происхождения э-резидентов также в том числе лидируют Россия и Украина.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ