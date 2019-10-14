"Размер не подошел", сказала нарвитянка российским таможенникам, нашедшим ее багажнике 24 кг бюстгальтеров

Российские таможенники на пропускном пункте в Ивангороде нашли в автомобиле нарвитянки 279 бюстгальтеров, которые она не задекларировала. В свое оправдание она сказала, что ей не подошел размер, и она решила раздать белье родственникам, пишут сегодня на сайте Северо-Западного таможенного управления РФ.
Жительница Нарвы сказала российским таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, но при осмотре автомобиля чиновники нашли две сумки, в которых было 279 бюстгальтеров общим весом 24 кг.
"От гражданки было получено письменное объяснение, в котором она сообщила, что товар купила на распродаже в одном из магазинов города Нарвы", – говорит начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин.
Сумма покупки составила 430 евро. По словам женщины, товар предназначался в подарок родным, поскольку ей не подошел размер.
Однако количество товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке.
Речь идет об административном правонарушении. Ведется следствие.