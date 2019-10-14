Пн, 14.10.2019
Намного большей проблемой является русскоязычное население – двуязычная система образования и люди, которые потребляют новости под кремлевским соусом. Кадри Куульпак
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • "Размер не подошел", сказала нарвитянка российским таможенникам, нашедшим ее багажнике 24 кг бюстгальтеров

"Размер не подошел", сказала нарвитянка российским таможенникам, нашедшим ее багажнике 24 кг бюстгальтеров

Фото с таможенного пункта в Ивангороде.

ФОТО: Северо-Западное таможенное управление РФ

Российские таможенники на пропускном пункте в Ивангороде нашли в автомобиле нарвитянки 279 бюстгальтеров, которые она не задекларировала. В свое оправдание она сказала, что ей не подошел размер, и она решила раздать белье родственникам, пишут сегодня на сайте Северо-Западного таможенного управления РФ.

Жительница Нарвы сказала российским таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, но при осмотре автомобиля чиновники нашли две сумки, в которых было 279 бюстгальтеров общим весом 24 кг.

"От гражданки было получено письменное объяснение, в котором  она  сообщила, что товар  купила на распродаже в одном из магазинов города  Нарвы", – говорит начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин.  

Сумма покупки составила 430 евро. По словам женщины, товар предназначался в подарок родным, поскольку ей не подошел размер.

Однако количество товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке. 

Речь идет об административном правонарушении. Ведется следствие. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ