Рейтинги: Партия реформ по-прежнему лидирует, у "Отечества" дела идут неважно

Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а поддержка центристов в последнее время немного выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 18 сентября по 14 октября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,1% избирателей, что на 0,6% меньше, чем неделей ранее
На второй строчке расположилась Центристская партия (23,3%). По сравнению с прошлой неделей число сторонников партии выросло на 0,6%.
Консервативную народную партию поддерживают 16,9%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%). "Отечество" поддерживает 6,5% респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,5% опрошенных.