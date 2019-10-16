Ср, 16.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Рейтинги: Партия реформ по-прежнему лидирует, у "Отечества" дела идут неважно

Рейтинги: Партия реформ по-прежнему лидирует, у "Отечества" дела идут неважно

Kaja Kallas.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а поддержка центристов в последнее время немного выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 18 сентября по 14 октября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,1% избирателей, что на 0,6% меньше, чем неделей ранее

На второй строчке расположилась Центристская партия (23,3%). По сравнению с прошлой неделей число сторонников партии выросло на 0,6%.

Консервативную народную партию поддерживают 16,9%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%). "Отечество" поддерживает 6,5% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,5% опрошенных.

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