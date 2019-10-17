На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по Брекзиту

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила решение участников саммита. Она назвала соглашение "компромиссом для всех сторон", подчеркнув, что документ содержит ключевые требования ЕС. "Договор является возможностью хороших и тесных отношений с Великобританией в будущем", - заявила Меркель. А глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что соглашение позволит избежать хаоса. "Если Великобритания однажды решит вернуться, наши двери всегда открыты", - добавил он.

В свою очередь, ирландский премьер-министр Лео Варадкар выразил уверенность в крепких отношениях своей страны с Великобританией. По его словам, переходный период (который вступит в силу после Брекзита) может быть продлен до конца 2022 года.

Джонсон и Юнкер сообщили о прорыве

Несколькими часами ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель договорились по Брекзиту. После решения стран-членов ЕС соглашение еще должно быть одобрено британским парламентом.

Соглашение охватывает четыре пункта, сообщил журналистам в Брюсселе глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства. Кроме того, достигнуто соглашение по НДС с целью избежать искажения рынка. Наконец, Ассамблея Северной Ирландии сможет через 4 года после вступления соглашения в силу проголосовать за его дальнейшее действие, а также проводить аналогичные голосования через определенные промежутки.

Лондон предоставил твердые гарантии по стандартам ЕС

Нынешнее соглашение не является переходным решением, подчеркнул Барнье. По его словам, в политическую декларацию будущих отношений Европейского Союза и Великобритании были внесены изменения. В частности, Лондон предоставил "твердые гарантии" того, что стандарты ЕС, в частности, в области защиты окружающей среды и социальной сферах не будут снижены.