Еда на плите стала причиной возгорания в многоквартирном доме в Ласнамяэ

В четверг, 17 октября, в столичном районе Ласнамяэ на улицу Хоолдекоду в одной из квартир из-за оставленное на включенной плите без присмотра еды началось возгорание, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.
Пожарные ликвидировали опасность и проветрили комнаты. В инциденте никто не пострадал.
Спасатели напоминают, что подобные случаи легко предотвратить, если не оставлять еду на включенной плите без присмотра. На кухне под рукой должно быть противопожарное одеяло или огнетушитель, который можно использовать для тушения горящего масла. Рядом с плитой не должно быть вещей из легко воспламеняющихся материалов. В доме должен быть правильно установленный датчик дыма.