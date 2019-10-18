Еда на плите стала причиной возгорания в многоквартирном доме в Ласнамяэ

Спасатели напоминают, что подобные случаи легко предотвратить, если не оставлять еду на включенной плите без присмотра. На кухне под рукой должно быть противопожарное одеяло или огнетушитель, который можно использовать для тушения горящего масла. Рядом с плитой не должно быть вещей из легко воспламеняющихся материалов. В доме должен быть правильно установленный датчик дыма.