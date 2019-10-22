Крупная техногенная катастрофа в Литве затронула и эстонские предприятия

Пожар на шинном заводе начался в прошлую среду вечером, но привычная жизнь в городе Алитус с населением 55 000 человек нарушена до сих пор.

Член правления некоммерческого объединения Rehviringlus, которое организует сбор и переработку использованных шин, Аарне Сольвак сказал, что литовскому заводу есть альтернативы, но пожар вызывает определенные неудобства.

«Около трети старых шин из Эстонии вывозится на литовский завод. В качестве альтернативы заводу есть компании в Латвии и Литве, которые производят гранулы и обрабатывают покрышки иным образом. В Эстонии из старых шин делают взрывные маты для дорожных работ и многое другое», - сказал он. Одна треть эстонских старых шин означает около 4000 тонн шин в год.

"К счастью, особых проблем мы не испытываем», - сказал Сольвак, объяснив, что Rehviringlus распределяет риски, то есть, образно говоря, хранит яйца в разных корзинах. «Да, есть определенные неудобства, и нам придется переориентироваться, и, возможно, возникнут вопросы относительно объемов, но в общем и целом мы справляемся», - сказал он.

Почему пожар на шинном производстве опасен для людей?

Поскольку возникающий при горении покрышек дым вреден, в Литве на прошлой неделе пришлось эвакуировать расположенную возле завода больницу, и всем жителям было рекомендовано оставаться в помещении или надевать респираторы. К настоящему времени все открытые пожары потушены и огонь локализован, но отдельные очаги еще возникают. Из-за загрязнения воздуха детям не рекомендуется ходить в школу.

Главный специалист пресс-службы Министерства окружающей среды Кадри Каукси сказала, что государственные станции мониторинга качества воздуха в Эстонии не зарегистрировали в связи с пожаром роста содержания в воздухе мелких частиц, но на литовских и польских станциях мониторинга была зафиксирована очень плохая ситуация.

«Распределение воздушного загрязнения зависело от направления ветра, причем в этот период в Эстонии дули западные ветра», - сказала она.

Во время горения шин образуется очень много самых разнообразных летучих органических соединений, в том числе полиароматических, и так называемых стойких загрязнителей и соединений галогенов.

«По своим токсикологическим свойствам они опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды в целом. Помимо загрязнения воздуха при тушении пожара происходило еще и загрязнение поверхностных вод. Ущерб окружающей среде в регионе нельзя оценить более точно до тех пор, пока не будут проведены соответствующие измерения, но органическую продукцию на загрязненной территории совершенно точно нельзя будет выращивать годами», - сказала Каукси.