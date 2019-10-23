Ср, 23.10.2019
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  • Рейтинги партий: реформисты опережают ближайших конкурентов более чем на 10 процентов

Рейтинги партий: реформисты опережают ближайших конкурентов более чем на 10 процентов

Reformierakonna juhile Kaja Kallasele ütleb äsjane erakondade reitingu-uuring, et vanaviisi jätkates jäädakse alla mitte ainult Keskerakonnale, vaid ka EKREle.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайших конкурентов превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 25 сентября по 21 октября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,1% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (23,8%). По сравнению с предыдущим показателем число сторонников партии выросло на 0,6%.

Консервативную народную партию поддерживают 16,1%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8%). "Отечество" поддерживает 6,8% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,1% опрошенных.

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