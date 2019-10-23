Рейтинги партий: реформисты опережают ближайших конкурентов более чем на 10 процентов

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайших конкурентов превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 25 сентября по 21 октября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,1% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (23,8%). По сравнению с предыдущим показателем число сторонников партии выросло на 0,6%.
Консервативную народную партию поддерживают 16,1%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8%). "Отечество" поддерживает 6,8% респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,1% опрошенных.