Парламент приступает к обсуждению проекта госбюджета на 2020 год

По сравнению с бюджетом нынешнего года расходы вырастут на 240, а доходы - на 760 млн евро.

В числе прочего бюджет предусматривает повышение средней пенсии по старости на 45 евро в месяц, увеличение минимальной зарплаты учителей на 65 евро и увеличение расходов на оборону. При этом ряд инвестиций решено было отложить, что вызвало критику со стороны оппозиции.