Парламент приступает к обсуждению проекта госбюджета на 2020 год

В среду, 23 октября, на первое чтение в Рийгикогу поступит проект государственного бюджета на 2020 год, пишет Rus.ERR.
Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии превысят 11,8 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства.
По сравнению с бюджетом нынешнего года расходы вырастут на 240, а доходы - на 760 млн евро.
В числе прочего бюджет предусматривает повышение средней пенсии по старости на 45 евро в месяц, увеличение минимальной зарплаты учителей на 65 евро и увеличение расходов на оборону. При этом ряд инвестиций решено было отложить, что вызвало критику со стороны оппозиции.