Ср, 23.10.2019
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Парламент приступает к обсуждению проекта госбюджета на 2020 год

Rahakott.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В среду, 23 октября, на первое чтение в Рийгикогу поступит проект государственного бюджета на 2020 год, пишет Rus.ERR.

Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии превысят 11,8 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства.

По сравнению с бюджетом нынешнего года расходы вырастут на 240, а доходы - на 760 млн евро. 

В числе прочего бюджет предусматривает повышение средней пенсии по старости на 45 евро в месяц, увеличение минимальной зарплаты учителей на 65 евро и увеличение расходов на оборону. При этом ряд инвестиций решено было отложить, что вызвало критику со стороны оппозиции.

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