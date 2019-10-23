Ср, 23.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Самые дешевые авиарейсы: в гости к Гарри и Меган за 20 евро!

Лондон.

ФОТО: JOEL FORD/AFP

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 20 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 36 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 449 евро

Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 24 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Таллинна на Родос начиная со 164 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 174 евро

Туда-обратно из Таллинна в Армению начиная со 188 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 311 евро

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