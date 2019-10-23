Самые дешевые авиарейсы: в гости к Гарри и Меган за 20 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 20 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 36 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 449 евро
Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 24 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Таллинна на Родос начиная со 164 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 174 евро
Туда-обратно из Таллинна в Армению начиная со 188 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 311 евро