«Поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела»: в Петербурге 12-летний ребенок жестоко убил мать

По его словам, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 27 октября, в квартире на улице Стасовой. По предварительным данным, 12-летний мальчик убил свою мать, за происходящим, предположительно, наблюдал его брат-близнец, пишет Lenta.ru.

«По предварительным данным, он поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик», — указано в сообщении.

Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии. После произошедшего он позвонил своим родителям, именно они вызвали полицию.

Отмечается, что оба ребенка — умственно отсталые, их семья состоит на учете.