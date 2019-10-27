Вс, 27.10.2019
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  • «Поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела»: в Петербурге 12-летний ребенок жестоко убил мать

«Поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела»: в Петербурге 12-летний ребенок жестоко убил мать

Российская полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Anton Vaganov/Reuters/Scanpix

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 27 октября, в квартире на улице Стасовой. По предварительным данным, 12-летний мальчик убил свою мать, за происходящим, предположительно, наблюдал его брат-близнец, пишет Lenta.ru.

«По предварительным данным, он поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик», — указано в сообщении.

Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии. После произошедшего он позвонил своим родителям, именно они вызвали полицию.

Отмечается, что оба ребенка — умственно отсталые, их семья состоит на учете.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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