В Конгрессе США поддержали резолюцию против приглашения РФ на саммиты G7

Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "Группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", - заявил в этой связи конгрессмен Сайрес.