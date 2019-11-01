Квартирные товарищества Ласнамяэ получат бесплатную гранитную крошку

С сегодняшнего дня управа Ласнамяэ принимает заявления от квартирных товариществ района на получение бесплатной гранитной крошки. «Снег и лед приходят неожиданно, поэтому сегодня самое время запастись посыпочным материалом для борьбы с обледенением, - сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн. - В рамках кампании мы бесплатно выдадим до трех 25-килограммовых мешков с гранитной крошкой каждому квартирному товариществу, заполнившему заявление».