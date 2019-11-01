Полиция ищет бесследно пропавшую 21-летнюю девушку: ее жизни и здоровью может угрожать опасность

В Центр тревоги обратились обеспокоенные пропажей Анники близкие. Анника ушла из дома в Тарту сегодня и близкие видели ее в последние раз позавчера утром.

Сегодня она не пришла к назначенному времени на встречу и ее местонахождение неизвестно. Ее жизни и здоровью может угрожать опасность. Анника могла сегодня передвигаться вблизи Тартуского автобусного вокзала.

У Анники небольшой рост, около 160 см, у нее стройное телосложение. На ней может быть одежда черного цвета. У нее по бокам темные и короткие волосы, а сверху более длинные и белые. У нее две сережки в губе.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet