Пт, 1.11.2019
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  • Полиция ищет бесследно пропавшую 21-летнюю девушку: ее жизни и здоровью может угрожать опасность

Полиция ищет бесследно пропавшую 21-летнюю девушку: ее жизни и здоровью может угрожать опасность

Пропавшая Анника.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей сегодня из дома в Тарту и пропавшей 21-летней Анники.

В Центр тревоги обратились обеспокоенные пропажей Анники близкие. Анника ушла из дома в Тарту сегодня и близкие видели ее в последние раз позавчера утром.

Сегодня она не пришла к назначенному времени на встречу и ее местонахождение неизвестно. Ее жизни и здоровью может угрожать опасность. Анника могла сегодня передвигаться вблизи Тартуского автобусного вокзала.

У Анники небольшой рост, около 160 см, у нее стройное телосложение. На ней может быть одежда черного цвета. У нее по бокам темные и короткие волосы, а сверху более длинные и белые. У нее две сережки в губе.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Все, кто видел Аннику, или знает, где она может находиться, просят позвонить по номеру 112.

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