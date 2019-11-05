Срочно! Всем руководителям квартирных товариществ!

На семинаре будет дан обзор актуальных вопросов управления квартирными товариществами. Одновременно там можно будет получить совет по юридическим вопросам и рекомендации по разрешению споров между соседями. Всего таких семинаров, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, будет проведено восемь.

Кроме того, членам правления квартирных товариществ оказывается бесплатная помощь в зале обслуживания городской управы на пл. Вабадузе, 7. На юридическую консультацию можно попасть как по предварительной регистрации, так и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, по вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, а по четвергам - с 13 до 17 часов. Зарегистрироваться можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223.