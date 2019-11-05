Вт, 5.11.2019
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Срочно! Всем руководителям квартирных товариществ!

Ыйсмяэ, снимок иллюстративный.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня, 5 ноября, в 17 часов  в Хааберстиской русской гимназии (Ыйсмяэ-теэ, 132) состоится очередной семинар для руководителей квартирных товариществ и квартирных собственников, который пройдет на русском языке.

На семинаре будет дан обзор актуальных вопросов управления квартирными товариществами. Одновременно там можно будет получить совет по юридическим вопросам и рекомендации по разрешению споров между соседями.  Всего таких семинаров, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, будет проведено восемь.

Кроме того, членам правления квартирных товариществ оказывается бесплатная помощь в зале обслуживания городской управы на пл. Вабадузе, 7. На юридическую консультацию можно попасть как по предварительной регистрации, так и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, по вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, а по четвергам - с 13 до 17 часов. Зарегистрироваться можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223.

«Сильные квартирные товарищества, - подчеркнула Вырк, - помогают создать в городе приятную и безопасную обстановку. Мы хотим помочь им в разрешении и предупреждении появления повседневно возникающих проблем. С этой целью город ежегодно выделяет в своем бюджете около миллиона евро».

По данным регистра, в Таллинне работает около шести тысяч квартирных товариществ.

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