Срочно! Всем руководителям квартирных товариществ!

Сегодня, 5 ноября, в 17 часов в Хааберстиской русской гимназии (Ыйсмяэ-теэ, 132) состоится очередной семинар для руководителей квартирных товариществ и квартирных собственников, который пройдет на русском языке.
На семинаре будет дан обзор актуальных вопросов управления квартирными товариществами. Одновременно там можно будет получить совет по юридическим вопросам и рекомендации по разрешению споров между соседями. Всего таких семинаров, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, будет проведено восемь.
Кроме того, членам правления квартирных товариществ оказывается бесплатная помощь в зале обслуживания городской управы на пл. Вабадузе, 7. На юридическую консультацию можно попасть как по предварительной регистрации, так и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, по вторникам - с 9 до 12 и с 13 до 17, а по четвергам - с 13 до 17 часов. Зарегистрироваться можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223.
«Сильные квартирные товарищества, - подчеркнула Вырк, - помогают создать в городе приятную и безопасную обстановку. Мы хотим помочь им в разрешении и предупреждении появления повседневно возникающих проблем. С этой целью город ежегодно выделяет в своем бюджете около миллиона евро».
По данным регистра, в Таллинне работает около шести тысяч квартирных товариществ.