Чт, 7.11.2019
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Рейтинги партий: поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 9 октября по 5 ноября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (24%). Это лучший показатель партии со времен парламентских выборов.

Консервативную народную партию поддерживают 16,6%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,5%). "Отечество" поддерживает 6,1% респондентов. Ща партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 5 процентов респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,4% опрошенных.

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