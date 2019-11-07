Рейтинги партий: поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 9 октября по 5 ноября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (24%). Это лучший показатель партии со времен парламентских выборов.
Консервативную народную партию поддерживают 16,6%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,5%). "Отечество" поддерживает 6,1% респондентов. Ща партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 5 процентов респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 46,7 процента, а оппозицию 42,4% опрошенных.