Департамент: если храните у себя взрывные устройства, сообщите об этом и вас не накажут

Таким образом акция поможет сократить количество взрывных устройств, которые люди хранят у себя дома. Важно помнить, что добровольная передача взрывного устройства не наказывается.

«У многих эстоноземельцев по-прежнему имеются дома взрывные устройства, которые угрожают как самому владельцу, так и его близким и соседям. Например, если такие устройства хранятся в многоквартирном доме, то взрыв может повлечь за собой очень трагические последствия», – рассказал советник центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Последний трагический случай произошел в 2010 году, когда в многоквартирном доме на улице Кульднока в Таллинне взорвалось устройство. В результате взрыва погиб мужчина и маленький ребенок.

Случаи летального исхода были зарегистрированы и недавно. В 2018 году в Ида-Вирумаа погиб мужчина, который пытался разрезать снаряд шлифовальной машинкой. И в 2019 году уже произошел идентичный случай в ходе которого погиб мужчина.

Из-за взрывов таких устройств за последние три года пять человек получили серьезные увечья. Обычно в таких случаях люди получают серьезные повреждения в область лица и рук.

Проведенное в этом году исследование показало, что чуть более половины населения Эстонии знают, что добровольная передача взрывного устройства не наказывается.

«Конечно, если вы сообщили об устройстве не сами, а на вас пожаловался ваш сосед, то в таком случае будет возбуждено криминальное дело, которое может привести к лишению свободы. Поэтому было бы мудрее сообщить самому и не дожидаться, пока это сделает кто-то другой», – объяснил руководитель бюро Полиции безопасности Тыну Миилвэе.

Владение и любое использование взрывных устройств уголовно наказуемо. Ни в коем случае нельзя приносить взрывные устройства или детонаторы в здание спасательной команды или полицейский участок. Необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить точное местонахождение взрывного устройства и дать как можно больше информации. За взрывным устройством приедут саперы, они увезут его в безопасное место, где и уничтожат.