Эксперт: пенсионная реформа полностью перечеркнет инвестиции в Эстонию

Планируемая пенсионная реформа делает прогнозирование денежных потоков практически невозможным, поскольку сегодня никто не имеет четкого представления о том, сколько денег останется в пенсионных фондах II ступени, а сколько денег будет выведено. Существуют совершенно противоположные предположения, однако управляющие фондами должны в первую очередь отстаивать интересы клиентов фонда и обеспечивать необходимые деньги даже в том случае, если тех, кто выйдет из II ступени будет больше, чем тех, кто останется. Учитывая небольшие объемы, торгуемые на местном рынке ценных бумаг, уровень цен на ценные бумаги может также упасть, если, например, заинтересованность в продаже, демонстрируемая пенсионными фондами, превысит покупательский интерес. К сожалению, ни один из указанных факторов сегодня не способствует инвестировать II ступень в Эстонию.

Доля местных инвестиций в фондах SEB II ступени довольно низкая, и большинство активов являются ликвидными. Например, крупнейший пенсионный фонд SEB – Прогрессивный пенсионный фонд – может сегодня обратить 85% своих активов в денежные средства в течение десяти рабочих дней. С весны 2019 года банк SEB сокращает долю инвестиций в местный рынок ценных бумаг, чтобы постепенно и в пределах отпущенного времени сократить долю менее ликвидных инвестиций в активах пенсионных фондов. SEB стремится к началу 2021 года быть готовым выплатить деньги из фондов II ступени всем желающим, относясь в равной степени как к тем, кто решит остаться в фонде, так и к тем, кто решит из него выйти, не нанося ущерба ни одной из групп.

Пара плюсов и множество минусов

Похоже, что фокус реформы распределения пенсионных накоплений сосредоточен на быстрой выплате денег, и даже сами идеологи реформы признают, что количество инвестиционных гурманов, которые станут инвестировать самостоятельно, не так уж велико. Реформа имеет свои положительные стороны, такие как большая гибкость в возможности использовать деньги с наступлением пенсионного возраста. В то же время раздача пенсионных накоплений до достижения пенсионного возраста является уникальной в мире, и даже в случае, например, реформы в Великобритании, выплаты возможны только по достижении 55 лет. В перспективе нескольких лет, реформа, вероятно, повлечет за собой снижение пенсионных накоплений жителей Эстонии, удорожание возможности накапливать к пенсии, уменьшение возможностей для конкуренции на рынке фондов второй ступени и укрепление позиций банков в качестве кредиторов, поскольку конкуренция пенсионных фондов на рынке финансирования ослабеет.