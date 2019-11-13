Фото: пять советов, как обустроить дома рабочую зону

«Безусловно домашний кабинет для бухгалтера, психолога или рукодельницы должен выглядеть по-разному, но тем не менее в каждом из них должна быть продуманная эргономичность и, как следствие - продуктивность. Чаще всего проблема одинакова: небольшое помещение и много вещей, но тем не менее продуманная планировка и меблировка рабочей зоны окупится сполна», – рассказывает Римкус.

ФОТО: Ikea

1. Эргономика – ключ к успеху. Рабочее место должно подстраиваться под нужды человека, давая возможность работать сидя или стоя и менять позу в зависимости от настроения и желания. Письменный стол с регулируемой высотой отлично подойдет для тех, кто должен долго находиться у письменного стола. Например, высота письменного стола BEKANT регулируется от 65 до 125 см. Стул тоже должен быть регулируемым. Для тех, кто не планирует засиживаться за столом, можно выбрать обычные письменные столы различного размера, цвета и по разной цене. Например, в IKEA можно приобрести письменный стол за 35,99 евро. Важно, чтобы рабочая зона сочеталась со стилем всей комнаты.

ФОТО: Ikea

2. Разносторонние решения. Не важен размер вашей рабочей зоны, важны продуманная и функциональная мебель, которая подстраивается под ваши нужды: письменный стол может быть раскладным, становясь то обеденным столом, то местом для выполнения домашних заданий. Воспользуйтесь полками или шкафами-витринами для хранения, тем самым сохраняя порядок на столе. Выбирайте недорогие, лаконичные и простые решения, которые имеют максимум функций. Всегда можно докупить недостающую мебель позже.

ФОТО: Ikea

3. Избегайте беспорядка. Пользуйтесь коробками для вещей. Такие аксессуары, как подставка для писем, помогут сортировать стопки бумаг на столе. Установите удобную вставку в выдвижной ящик стола и распределите всю мелочь, которая обычно лежит на столе. Магнитная подставка для ножей и маленькие контейнеры станут настоящим спасением для зарядок и наушников. Добавьте в рабочую зону пегборд SKÅDIS, туда можно повесить важные напоминания и картинки с "вдохновениями". Органайзеры, сумки для проводов или встроенные решения - держатели для проводов или зарядка в настольной лампе создают опрятный вид и избавляют стол от ненужных вещей.

ФОТО: Ikea

4. Да будет свет! Стол у окна – залог хорошего самочувствия благодаря естественному освещению, но и выбор рабочей лампы тоже важен. Лампа должна хорошо освещать стол, когда вы работаете. Компьютер стоит устанавливать с углом в 90° к окну, чтобы избежать бликов на мониторе. Общий свет в комнате и рабочая лампа должны обеспечивать необходимое количество света в любое время дня. Если вы хотите показать что-то, находящееся за стеклом вашего шкафа, внутри шкафа либо сверху над шкафом стоит установить подсветку.

ФОТО: Ikea