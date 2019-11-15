Будни курьеров: голые клиенты и микроавтобус, ставший ловушкой для доставщика посылок

Курьер DPD Eesti Мерике Лятт работает на этой должности уже почти 19 лет и, по ее словам, речь идет об очень разнообразной работе, которая постоянно предлагает разные вызовы, порой даже критические ситуации, но чаще всего много радостных и странных случаев.

«У одного курьера однажды произошла такая смешная история, что, забравшись в багажное отделение своего микроавтобуса, он так и застрял там за захлопнувшимися дверями. Открыть двери он не мог, а телефон остался в салоне. Не было никого и поблизости, - рассказала Лятт. – В итоге при помощи своего посылочного сканера он смог дозвониться до службы обслуживания клиентов, куда передал свои GPS координаты и откуда другой курьер поспешил ему на помощь».

Лятт признала, что иногда происходит и, например, такое, что при доставке посылки домой, к дверь может открыть совсем незначительно одетый или совсем голый клиент. Курьерам, конечно, неудобно, но бывало и такое, когда кроме того, что клиент был голым, он еще и интересовался, какой сегодня день недели. «За 19 лет многое, конечно, изменилось. Хотя бы с точки зрения организации работы. Автоматизированные системы, которые сами сортируют посылки, автомобили, умные компьютерные программы, которые составляют самую оптимальную траекторию движения и так далее. Для самого курьера, кроме транспортного средства, важными рабочим инструментом является сканер, которым с годами тоже сильно изменился, превратившись из огромного аппарата в похожий на мобильный телефон маленький прибор», - объяснила Лятт.

«Наряду с рабочими средствами самым важным осталось прямое общение с клиентами. Тут нужно быть настоящим дипломатом, потому что иногда получается и так, что из-за плохого дня или задержавшейся посылки все свое негодование выплескивают на курьера, который чаще всего в происходящем вообще не виноват, - рассказала курьер DPD. – Но все это успокаивают те замечательные моменты, когда радуются ожидаемым или неожиданным посылкам».

Один из руководителей DPD Eesti Райво Картау объяснил, что чаще всего недопонимания с клиентами возникают тогда, когда хотят, чтобы курьер, например, где-то подождал с посылкой, или отвез ее по какому-то другому адресу: «Очереди и время движения курьеров рассчитаны очень точно, а потому в текущем режиме мы не можем вносить такие изменения, поскольку если мы минут 20 ждем одного клиента, то это означает, что все остальные клиенты получат свои посылки с 20-минутной задержкой, или даже позже, поскольку в это время может, например, измениться дорожная обстановка и возникнут пробки, при которых было рассчитано, что курьер должен проскочить до их появления».

В плане посылочных автоматов DPD неоднократно получал очень злую брань, поскольку ожидаемой посылки в автомате не оказывалось, хотя при детальном изучении оказывалось, что человек пытался забрать свою посылку в автомате другой фирмы. Очень важно всегда следить за тем, чтобы при отправке или заказе посылки все цифры в указанном номере телефона были правильными, поскольку одна неверная цифра может вызвать настоящую неразбериху: «Часто жалуются на то, что курьер приходит домой тогда, когда человека там нет, потому что он же на работе? Посылку можно заказать с доставкой прямо на работу, или к соседу, если он дома и с ним можно договориться». Картау добавил, что при заказе доставки в автомат человек вообще не будет привязан по времени: «DPD всегда сообщает заранее, поскольку время прибытия курьера – предполагаемое, и если оно не подходит, то время и место можно изменить на нашем сайте в разделе самообслуживания. Если бы курьерам было необходимо доставлять посылки только, когда люди вечером уже вернулись с работы, то мы не успевали бы выполнять все заказы, а цена за доставку, конечно же, была бы выше».