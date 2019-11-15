Акции SEB рухнули: рыночная стоимость упала на два миллиарда евро

Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон.

По сообщению банка, передача журналистских расследований Uppdrag granskning связалась с банком и сообщила, что в ближайшее время осветит предположительное отмывание денег в Балтийских странах, с которым якобы связан и SEB.

«SEB оценит любую информацию, которую покажут в телепередаче, и сравнит ее с проведенными самим SEB анализами и прежними случаями. SEB получил вопросы от Sveriges Television, но у него нет больше информации о содержании программы», - сообщил банк.

«Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег. Постоянно возникают новые вызовы и риски. Профилактика отмывания денег SEB не может прекратиться и не прекратится», – добавил банк.

Финансовая инспекция Эстония сообщила, что сейчас проверяет эстонский филиал банка SEB: структуру организации, а также применяемые в банке системы, которые должны помочь выявить подозрительные сделки.