Вс, 17.11.2019
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  • Жизнь ничему не учит: водитель два дня подряд садился пьяным за руль и получил шоковое наказание

Жизнь ничему не учит: водитель два дня подряд садился пьяным за руль и получил шоковое наказание

Полицейские.

ФОТО: Mihkel Maripuu.

В среду 31-летний Артур Хест отправился из зала суда на месяц в тюрьму, поскольку два раза подряд попался полиции за рулем в нетрезвом виде.

Полиция задержала сидящего за рулем автомобиля Хеста в состоянии криминального опьянения в воскресенье, 10 ноября, и в качестве наказания он должен был провести ночь в камере. В понедельник утром Хест вышел из арестного дома, но в час ночи вновь попался полиции в состоянии криминального опьянения, сообщает Lääne Elu.

В среду Хест предстал перед Хаапсалуским судом, который приговорил его к году тюрьмы: в качестве шокового наказания он должен будет реально провести за решеткой один месяц, остальное наказание будет считаться условным.

Он был доставлен в тюрьму прямо из зала суда.

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