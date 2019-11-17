Жизнь ничему не учит: водитель два дня подряд садился пьяным за руль и получил шоковое наказание

Полиция задержала сидящего за рулем автомобиля Хеста в состоянии криминального опьянения в воскресенье, 10 ноября, и в качестве наказания он должен был провести ночь в камере. В понедельник утром Хест вышел из арестного дома, но в час ночи вновь попался полиции в состоянии криминального опьянения, сообщает Lääne Elu.

В среду Хест предстал перед Хаапсалуским судом, который приговорил его к году тюрьмы: в качестве шокового наказания он должен будет реально провести за решеткой один месяц, остальное наказание будет считаться условным.