Рейтинги партий: соцдемы отобрали голоса у реформистов

По сравнению с предыдущими месяцами в ноябре поддержка партий существенно изменилась. От правительственного кризиса больше всего выиграла Социал-демократическая партия Эстонии, поддержка которой до уровня октября 2017 года. Поддержка соцдемов выросла как в Таллинне, так и среди молодежи и неэстонцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу агентства новостей BNS и газеты Postimees.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись сегодня, больше всех голосов получила бы Партия реформ (27,7%). Следом за белками идет EKRE, которую поддерживают 18,5 процента опрошенных. Третье и четвертое места делят Центристская партия и соцдемы – которых поддерживают по 16,2 процента респондентов. Таким образом постепенный рост поддержки центристов остановился.

Партию "Ээсти 200" поддерживает 9,5, а "Отечество" 6,2 процента респондентов.

Фактором, который сильнее всего повлиял на изменения в рейтингах, мог стать тот факт, что опрос проводился в самый разгар скандала вокруг министра Марта Ярвика, сообщил руководитель исследований Kantar Emor Айвар Воог. Скандал снизил не только поддержку EKRE, но и Центристской партии.

Главным победителем в условиях правительственного кризиса оказались соцдемы, поддержка которых в ноябре выросла на 3,8%, что позволило им оказаться на одной строчке рейтинга с Центристской партией. «На протяжении двух лет поддержка соцдемов не превышала 15 процентов», - сказал, а также добавил, что в больше степени это в большей степени связано с кризисов в правящей коалиции, чем с действиями самих соцдемов.

По словам Воога, поддержка соцдемов в основном выросла за счет бывших сторонников реформистов.

По сравнению с предыдущим месяцем число сторонников реформистов сократилось на 4,8 процента. В ноябре за Партию реформ готовы отдать голоса 27,7 процента избирателей. По сравнению с октябрем среди неэстонцев поддержка реформистов упала с 21 до 9,4 процента.

Интересно, что на фоне скандала вокруг Марта Ярвика партии EKRE удалось упрочить свои позиции — поддержка выросла с 16,6 до 18,5 процента.

Если говорить о Таллинне, то среди русскоязычного населения по-прежнему самой популярной остается Центристкая партия (43,9 процента). И хотя отрыв от ближайшего конкурента в лице соцдемов (19,7%) довольно ощутим, поддержка партии далека от показателей, которые были зафиксированы в предвыборный период, когда поддержка достигала почти 70 процентов.