Эксперт: газопровод EastMed из Израиля в ЕС строить не надо

А оно сводится к следующему: вместо того, чтобы поддерживать дорогой трансконтинентальный трубопроводный проект, экономическая польза которого вызывает сомнения, Евросоюзу следует всемерно поощрять стремление Израиля наладить вокруг себя, в ближневосточном регионе, тесное сотрудничество в газовой сфере, что обещает значительную политическую, а в перспективе и экономическую выгоду.

В данный момент, считает Штефан Вольфрум, газоэкспортная политика Израиля противоречива. С одной стороны, он наращивает поставки в Египет, продает голубое топливо Иордании и ведет переговоры с палестинцами о добыче газа у побережья сектора Газа. Иными словами, фактически активно содействует формированию в регионе Восточного Средиземноморья единого газового рынка, в том числе путем возрождения имеющейся и строительства новой газотранспортной инфраструктуры.

Свидетельством этих устремлений стало участие Израиля в создании в начале 2019 года Восточно-Средиземноморского газового форума (EMGF), в который вошли как Египет, Иордания и Палестинская автономия, так и Кипр, Греция и Италия. Пока это всего лишь площадка для обмена мнениями, указывает Штефан Вольфрум, но он считает этот формат многообещающим. EMGF мог бы стать координирующим центром газового бизнеса в регионе и тем самым дать толчок не только экономическому сотрудничеству, но даже нормализации политических отношений на Ближнем Востоке.

СПГ с Ближнего Востока

С другой стороны, Израиль в то же время рассчитывает на строительство большого газопровода в Европу. Он обеспечил бы сближение с ЕС, но при этом подорвал бы усилия по налаживанию энергетического сотрудничества с арабскими соседями и свел бы на нет их роль в EMGF, полагает эксперт SWP.

По его мнению, правильным ответом ЕС на столь противоречивую политику как раз и был бы отказ от проекта EastMed при одновременной поддержке Брюсселем формирующейся ближневосточной региональной газовой организации.

Но почему немецкий эксперт в данном случае, похоже, больше озабочен перспективами отношений Израиля с его соседями, чем диверсификацией путей доставки газа в Евросоюз и снижением его зависимости от российских энергоносителей? На этот вопрос DW Штефан Вольфрум ответил, что, во-первых, ЕС в целом заинтересован в укреплении экономического и политического сотрудничества в регионах, расположенных у границ ЕС.

Во-вторых, было бы иллюзией полагать, что "достаточно проложить трубопровод - и надежные поставки газа в Европу гарантированы. Без сотрудничества в данном регионе этот маршрут вряд ли можно будет считать стабильным". Поэтому политически намного выгоднее сначала содействовать формированию газового рынка в Восточном Средиземноморье, а уже потом извлекать экономическую выгоду из надежных поставок оттуда газа в Евросоюз. Но уже не трубопроводного, а сжиженного природного газа (СПГ).

Газовый хаб в Египте стал бы серьезным конкурентом "Газпрому"

Собеседник DW указал на два пока недозагруженных терминала по сжижению газа в Египте. По его мнению, именно этой стране, газовая отрасль которой находится на подъеме после начала освоения очень крупного морского месторождения "Зохр", следовало бы стать региональным газовым хабом. Для этого нужно "увеличить пропускную способность уже имеющихся газопроводов между Израилем и Египтом, а также соединить с египетской территорией газовые месторождения Кипра" (Египет занимается как импортом, так и экспортом газа).

Своим предложением отказаться от EastMed он вовсе не помогает Кремлю избавить "Газпром" от конкурента его газопроводам, подчеркнул эксперт SWP, отвечая на вопрос DW. "Ни о каком "избавлении от конкурента" пока и речи быть не может, поскольку этого газопровода просто нет, и если он появится, то точно не раньше 2025 года, а за это время на европейском газовом рынке еще многое может измениться ", - отметил Штефан Вольфрум.