Купили в IKEA дешевый стеллаж, а получили дорогой интерьер
Изготовление мебели на заказ не вписывалось в бюджет хозяйки этой квартиры, и она решила переделать дешевый готовый стеллаж из IKEA. InMyRoom приводит пошаговую иллюстрированную инструкцию, с помощью которой ваша гостиная получится не хуже, а может, и лучше.
Подсчитано, что каждые пять секунд в одном из магазинов IKEA продается стеллаж BILLY. Впечатляющий факт, особенно если учесть, что этот стеллаж стал частью ассортимента магазина в 1979 году. Выбор настоящих книголюбов, который никогда не выходит из моды.
Шаг 1. Собираем стеллажи
Для начала соберите два стеллажа IKEA BILLY шириной 40 см и один стеллаж IKEA BILLY шириной 80 см. Если у вас высокие потолки, можно использовать дополнительные верхние полки, чтобы стеллажи были необходимой высоты.
Шаг 2. Определяемся с размером
Заранее продумайте, где будут располагаться стеллажи. Если вы хотите, чтобы стенка выглядела старинной, добавьте массивности и сделайте ее визуально больше, оставляя 13-сантиметровые промежутки между стеллажами. Не забудьте сбоку отступить от стены такое же расстояние.
К стеллажу на противоположной, свободной стороне прикрепите деревянный короб шириной 13 см, а высоту и глубину приведите в соответствие со стеллажом, чтобы короб стал его продолжением. Образовавшиеся промежутки позже будут закрыты декоративными панелями.
Шаг 3. Крепим стеллажи к стене
Установите на стене деревянные бруски размером 5х10 см. Если понадобится выровнять уровень стены, используйте тонкие прокладки между мебелью и стеной. Прикрепите стеллажи к брускам с помощью небольших L-образных крепежных скоб. Если вы оставляете пространство между стеллажами, то скобы можно прикрепить к обеим сторонам стеллажа.
Шаг 4. Укрепляем конструкцию
Используем идею с так называемой библиотечной лестницей. Для того, чтобы лестница была надежно установлена, необходимо закрепить конструкцию из стеллажей сверху с помощью прямоугольного короба, который будет служить верхушкой шкафа. Заранее определитесь с тем, где будут располагаться крепления для передвижной лестницы, и установите их на деревянном коробе. Закройте короб деревянными панелями.
Шаг 5. Встраиваем стенку с помощью декоративных элементов
Чтобы создать эффект встроенной мебели, проложите сверху шкафа такой же потолочный плинтус, которым оформлена вся комната, а снизу повторите напольный плинтус. Старайтесь использовать максимально похожие модели или соберите необходимую из нескольких, как автор инструкции.
Шаг 6. Последние штрихи
После того, как вся конструкция будет надежно закреплена, спрячьте 13-сантиметровые промежутки между стеллажами за декоративными панелями, прикрепить которые можно клеевым пистолетом. Заполните все трещины и оставшиеся дыры герметиком. Осталось только покрасить стенку и повесить лестницу!
Шаг 7. Продумываем наполнение
А чтобы придать стеллажу законченный вид, заполните все полки предметами декора. Наконец-то для всего есть место!
С более подробным описанием работ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.