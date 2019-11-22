Прожить на минимальную пенсию: депутат провел эксперимент

В Латвии депутат Кекавской думы Гатис Лицис провел эксперимент: попытался прожить месяц на 64 евро. Эти деньги в качестве пенсии получают более тысячи латвийцев. Еще до 100 евро получают около 20 000 человек, а до 200 евро – примерно 25 000, прозвучало в эфире программы "Точки над i" на LTV7, пишет Rus.TVNET.
Как пишет rus.lsm.lv, депутат рассказал в передаче, что провести эксперимент он решил после того, как в соцсетях наткнулся на картинку о российских пенсиях, а в комментариях прочитал, что в Латвии ситуация не лучше – есть люди, которые получают всего 64 евро.
"Сперва я не поверил. Зашел на сайт Министерства благосостояния, убедился, что так и есть. Затем сделал запрос в Государственное агентство социального страхования, где мне сообщили, что 20 000 человек получают пенсию до 100 евро, а 25 000 человек – до 200 евро. И тогда мне захотелось проверить, реально ли выжить на такие деньги", - сказал депутат.
Однако он признался, что 64 евро - это деньги, которые депутат потратил только на еду.
"Я не понимаю, как можно реально прожить на эти деньги. Я научился, приобрел опыт, но полноценной такую жизнь не назовешь", - отметил Лицис.
По его словам, питаться полноценно не получалось:
- углеводы он получал из макарон и риса, которые мог есть достаточно;
- суточная норма мяса была не больше 150 граммов;
- овощи и фрукты он позволить себе не мог из-за их дороговизны.
Как результат - за месяц он похудел на восемь кг.
Последствий для здоровья после эксперимента не было, так как он так жил всего месяц.