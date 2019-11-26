Скользкие дороги привели к множеству ДТП на дорогах Эстонии

Около шести часов утра произошло пять ДТП в Тартуском и Йыгеваском уездах. Еще столько же аварий было зафиксировано в Тарту, около Кяревере и в Вильяндиском уезде. Как уточнили в пресс-службе полиции, несколько автомобилей съехали с дороги и перевернулись на крышу. В некоторых ДТП пострадали люди.