Вт, 26.11.2019
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  • Скользкие дороги привели к множеству ДТП на дорогах Эстонии

Скользкие дороги привели к множеству ДТП на дорогах Эстонии

Teedele võib kohati tekkida libedus.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Всего за несколько часов из-за скользких дорог в Тартуском, Йыгеваском и Вильяндиском уездах произошло десять ДТП, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Около шести часов утра произошло пять ДТП в Тартуском и Йыгеваском уездах. Еще столько же аварий было зафиксировано в Тарту, около Кяревере и в Вильяндиском уезде. Как уточнили в пресс-службе полиции, несколько автомобилей съехали с дороги и перевернулись на крышу. В некоторых ДТП пострадали люди.

Полиция предупреждает об опасности обледенения дорожного покрытия и призывает водителей выбирать соответствующую погодным условиям скорость.

Стражи правопорядка призвали следить за ситуацией на дорогах страны на сайте tarktee.ee.

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