Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов

Правомочность данного решения во вторник, 26 ноября, подтвердил Государственный суд, не принявший в производство кассацию Scania, сообщает Rus.ERR.

В конце октября Таллиннский окружной суд посчитал, что фирма TLT действовала законно, отозвав заявку Scania и признав победителем конкурса предприятие Solaris Bus & Coach S.A. Компания Scania пыталась обжаловать это решение в Госсуде, но кассационная жалоба компании не была принята к рассмотрению.