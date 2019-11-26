Вт, 26.11.2019
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  • Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов

Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов

Газовый автобус.

ФОТО: Toomas Huik

Компания Scania была справедливо отстранена от участия в организованном столичной муниципальной фирмой «Таллиннский городской транспорт» (TLT) тендере на поставку ста работающих на газе автобусов.

Правомочность данного решения во вторник, 26 ноября, подтвердил Государственный суд, не принявший в производство кассацию Scania, сообщает Rus.ERR.

В конце октября Таллиннский окружной суд посчитал, что фирма TLT действовала законно, отозвав заявку Scania и признав победителем конкурса предприятие Solaris Bus & Coach S.A. Компания Scania пыталась обжаловать это решение в Госсуде, но кассационная жалоба компании не была принята к рассмотрению.

«Я безумно рад, что можно теперь работать дальше и горожане получат новые и современные автобусы», - прокомментировал новость корреспонденту Rus.ERR председатель правления TLT Денис Бородич, добавив, что новые автобусы могут появиться на улицах Таллинна летом 2020 года.

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