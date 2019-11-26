Почему цены на автомобильное топливо резко подскочили?

По словам менеджера по маркетингу и коммуникациям Neste Ристо Сюллусте, причиной повышения цен является возврат к нормальным рыночным ценам.

На этой неделе цены внезапно поднялись до уровня, когда литр топлива уже стоит более 1,4 евро. Сюллусте объяснил, что хотя в последние месяцы розничные цены топлива оставались в диапазоне 1,3–1,4 евро за литр, это было ниже рыночной стоимости, если исходить из закупочных цен.

«Повышение цен было вызвано в основном ростом закупочных цен на топливо и местной конкуренцией. Цены на топливо в Эстонии в течение некоторого времени были ниже, чем следовало бы при данной закупочной цене, и в этот понедельник конкуренция привела цены к нормальному уровню, поэтому рынок восстановился», - объяснил Сюллусте, отметив также, что изменение цены получилось намного более заметным благодаря тому, что за день до повышения цены достигли дна.

Ннекоторое влияние на цены, по словам Сюллусте, оказали также фактор сезонности и переход на зимний дизель.

«Поскольку требования к морозостойкости для зимнего дизеля выше, чем для летнего, процесс производства этого топлива несколько дороже, и небольшое повышение цены неизбежно», - пояснил представитель Neste.