В ноябре эстонские боксеры собрали внушительную коллекцию медалей

Павел Каманин в ноябре завоевал две бронзовые медали на престижных международных турнирах по боксу.

В позапрошлом году перешедший в легкую весовую категорию взрослого бокса Каманин на мемориале Карпачаускаса в Литве завоевал бронзовую медаль, только в полуфинале уступив сильному шведу Аделю Белалии. А на прошлой неделе 20-летний Каманин завоевал бронзу на турнире в Тампере, победив в 1/4 финала бельгийца Мохамеда Рахеми 4:1,а в полуфнале уступив англичанину Акбару Харрису.