В ноябре эстонские боксеры собрали внушительную коллекцию медалей

Ноябрь выдался для эстонских боксеров бронзовым месяцем: сразу пять спортсменов поднимались на пьедестал почета международных турниров по боксу передает Postimees.
Павел Каманин в ноябре завоевал две бронзовые медали на престижных международных турнирах по боксу.
В позапрошлом году перешедший в легкую весовую категорию взрослого бокса Каманин на мемориале Карпачаускаса в Литве завоевал бронзовую медаль, только в полуфинале уступив сильному шведу Аделю Белалии. А на прошлой неделе 20-летний Каманин завоевал бронзу на турнире в Тампере, победив в 1/4 финала бельгийца Мохамеда Рахеми 4:1,а в полуфнале уступив англичанину Акбару Харрису.
Семен Каманин в категории до 64-х килограмм выиграл турнир в Литве, а Давид Андреев, Антон Виноградов, Денис Кормилин и Яна Вилль завоевали также бронзовые медали на различных международных турнирах также прошедших в ноябре месяце.