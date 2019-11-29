Туристам лучше не ездить во Францию в декабре

Общенациональная забастовка во Франции начнется 5 декабря, пишет Turizm. Местные профсоюзы призывают сделать акцию бессрочной. Как сообщается, протестующие недовольны планируемой в стране пенсионной реформой. Ожидается, что забастовка нанесет сильный удар по функционированию транспортной системы не только французских, но и европейских городов. В частности, изменения в расписании прогнозируются на железнодорожном транспорте. Национальная компания железных дорог SNCF сообщает, что невозможно забронировать билеты на ряде маршрутах с 5 по 8 декабря. В их числе линии Париж — Бордо и Страсбург — Лилль.

Об изменениях в расписании также предупреждают пассажиров европейского железнодорожного перевозчика Eurostar. Сбои в движении поездов ожидаются в период с 5 по 7 декабря. Затронутыми окажутся рейсы из Парижа в Великобританию, Амстердам, Роттердам и Брюссель. Некоторые поезда уже отменены. В компании предупредили, что пассажиры могут обменять свои билеты на другие даты или получить полный возврат средств. Путешественников просят заранее проверять актуальное расписание поездов. Забастовка также затронет городской транспорт.

Бастовать на улицы выйдут работники структуры RATP, которая обслуживает все линии парижского метро, а также линии А и В RER, большинство линий трамваев в Иль-де-Франс и часть линий рейсовых автобусов региона. Сложности возникнут и у тех, кто во время забастовки намерен добраться из Парижа в аэропорты Шарль-де-Голль и Орли, так как планируется сократить количество курсирующих в этом направлении экспрессов.