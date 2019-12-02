Индрек Саар: пенсионный вандализм правительства придется оплачивать нашим детям и внукам

По словам председателя социал-демократов Индрека Саара, пенсионный план коалиции представляет для Эстонии серьезную опасность. «Отмена обязательности второй ступени приведет к массовому растранжириванию пенсионных накоплений, собиравшихся на протяжении 17 лет. В результате очень многие люди в старости окажутся в полной нищете. Помимо этого, бессмысленный слом пенсионной системы поломает и жизнь наших детей, которым придется оплачивать нынешнее бесчинство», – отметил Саар.

В ситуации, когда население Эстонии стареет, а налогоплательщиков становится всё меньше, нужно не разрушать имеющуюся систему, а совершенствовать ее, сказал лидер социал-демократов.

«Если пенсионная система будет сломана, то нашему обществу в один непрекрасный день придется выбирать один из следующих сценариев: 1) пенсия значительной части пожилых людей будет такой низкой, что на нее нельзя будет прожить 2) существенное повышение налогового бремени сегодняшних детей – будущих налогоплательщиков 3) очень сильное повышение возраста выхода на пенсию 4) массовый ввоз в Эстонию иностранной рабочей силы.

Чтобы в 2040 году соотношение людей рабочего возраста и пенсионеров было на нынешнем уровне, по данным департамента статистики, через 20 лет доля иностранной рабочей силы в Эстонии должна составлять 27 процентов всех работников, пояснил Индрек Саар. При этом, по его словам, политики от коалиции отказываются отвечать на вопрос, какой из четырех сценариев они хотят для Эстонии.

Свою речь Индрек Саар завершил необычно, выстрелив в зале из хлопушки c золотыми блестками, чтобы проиллюстрировать выступление. «Ответственные люди не забирают у детей из свиньи-копилки накопленные деньги и не устраивают на них пир. Сегодняшнее правительство ослеплено сиюминутным блеском золота, а расплачиваться за всю эту вакханалию придется нашим детям», – подчеркнул Индрек Саар.