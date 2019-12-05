Ноябрь на дорогах Эстонии: 108 тяжелых ДТП, пять погибших и почти 600 пьяных водителей

В ноябре в Эстонии произошло 108 ДТП, в которых пострадали люди, в них погибли пять человек, а пострадали 124, сообщает Департамент полиции и погранохраны. В ноябре прошлого года произошло 103 подобных ДТП, в которых погибли два человека, а пострадали 135.

По данным департамента, по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП при участии пешеходов.