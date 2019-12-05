Ноябрь на дорогах Эстонии: 108 тяжелых ДТП, пять погибших и почти 600 пьяных водителей

В ноябре в ДТП погибли пять человек, на три человека больше, чем в ноябре прошлого года.
В ноябре в Эстонии произошло 108 ДТП, в которых пострадали люди, в них погибли пять человек, а пострадали 124, сообщает Департамент полиции и погранохраны. В ноябре прошлого года произошло 103 подобных ДТП, в которых погибли два человека, а пострадали 135.
По данным департамента, по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП при участии пешеходов.
В ноябре полицейские отстранили от вождения 581 нетрезвого водителя, что на 44 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Из этих водителей у 218 была уголовно наказуемая степень алкогольного опьянения, а 11 из них находились в состоянии наркотического опьянения.