Пт, 6.12.2019
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Банк Эстонии: в начале 2020 года в Эстонии можно ожидать ускорения инфляции

Деньги

ФОТО: Urmas Luik

В первые месяцы 2020 года в Эстонии можно ожидать временного ускорения инфляции, темпы которой могут превысить 2,5 процента, считает экономист Банка Эстонии Сулев Перт.

«Причиной тому может быть, среди прочего, низкая сравнительная цена моторного топлива в начале этого года. Во втором полугодии рост цен может колебаться у отметки в 2 процента, а средним показателем роста потребительских цен в 2020 году, по сентябрьским прогнозам Банка Эстонии, может стать 1,9 процента», - отметил Перт в своем комментарии для BNS.

По данным департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в ноябре составило по сравнению с октябрем -0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года 1,8%.

«Нынешний рост цен для экономики Эстонии сравнительно умеренный — учитывая, что в третьем квартале рост экономики ускорился до 4,2 процента, а рост зарплат превысил 8 процентов», - отметил экономист центробанка.

По его словам, предприятия пока не в полной мере перенесли рост зарплат на цены своей продукции, поэтому прибыльность предприятий снизилась.

«Рост цен сдерживала стабилизация цен на энергию на мировом уровне и снижение ставок акцизов на алкоголь», - добавил Перт.

Банк Эстонии обнародует новый экономический прогноз на 2019-2022 годы 17 декабря.

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