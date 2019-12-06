Банк Эстонии: в начале 2020 года в Эстонии можно ожидать ускорения инфляции

«Причиной тому может быть, среди прочего, низкая сравнительная цена моторного топлива в начале этого года. Во втором полугодии рост цен может колебаться у отметки в 2 процента, а средним показателем роста потребительских цен в 2020 году, по сентябрьским прогнозам Банка Эстонии, может стать 1,9 процента», - отметил Перт в своем комментарии для BNS.

По данным департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в ноябре составило по сравнению с октябрем -0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года 1,8%.

«Нынешний рост цен для экономики Эстонии сравнительно умеренный — учитывая, что в третьем квартале рост экономики ускорился до 4,2 процента, а рост зарплат превысил 8 процентов», - отметил экономист центробанка.

По его словам, предприятия пока не в полной мере перенесли рост зарплат на цены своей продукции, поэтому прибыльность предприятий снизилась.

«Рост цен сдерживала стабилизация цен на энергию на мировом уровне и снижение ставок акцизов на алкоголь», - добавил Перт.