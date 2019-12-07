Индекс недвижимости опять побил новый рекорд

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что более значимым показателем, чем цены, является уровень активности совершения сделок. «Количество сделок сохраняет стабильность уже несколько лет, и это важный индикатор того, что рынок живет в своем ритме», – добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, по скорректированным сведениям, в октябре составлял 1 552 евро/м². Если в октябре нынешнего года в индексированных городах было заключено 1 446 сделок с квартирной собственностью, то в ноябре их количество достигло всего 1 206.

Для сравнения: в ноябре 2018 года в индексированных городах было совершено 1 323 сделки с квартирной собственностью.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в октябре 2019 года, индекс поднялся на четыре процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 157 процентов.