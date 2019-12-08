В онкоцентре Блохина, откуда уволились девять врачей, за сутки скончались двое подростков

По словам Рыкова, команда основателя первого в России детского отделения трансплантации костного мозга профессора Георгия Менткевича, уволенного в октябре, при таком виде операций выхаживала каждого. За последние два года их работы они потеряли только одного ребенка, отметил Рыков. По словам врача, директор НМИЦ Иван Стилиди, желая избежать огласки, оказывал на родителей детей, которые еще находились на лечении в отделении трансплантации костного мозга, психологическое давление.

Рыков рассказал радиостанции "Эхо Москвы", что Стилиди, несмотря на выходной день, приходил в отделение трансплантации костного мозга, родителей запугивали, запрещали рассказывать об этих трагических событиях в СМИ, и вообще говорить об этом, угрожали выписками, оказывали психологическое давление. Рыков выразил надежду, что после смерти детей будет проведена экспертиза, но усомнился в ее объективности.

Врач отметил, что раньше детская смертность в онкоцентре составляла один человек в два года в среднем, то есть меньше 1% пациентов. "Сейчас это уже двое человек за сутки. После увольнения из национального центра здоровья детей Михаила Каабака произошел так же трагический случай - погиб один ребенок", - напомнил он.

За последние сутки погибли две девочки после увольнения онкологов и самоуправства нового руководства.Наши соболезнования родителям.

Но они могли жить.Общественность должна объединиться и потребовать восстановить профессора Менткевича и его команду.Чтобы не погибли другие дети. pic.twitter.com/CELEKtZG6q — Альянс врачей (@alyansvrachey) 7 декабря 2019 г.

Сейчас нам массово звонят родители из детской онкологии на Каширке. Всех запугивают и угрожают выпиской, если они "откроют рот" или куда-то уйдут. Все возмущены и боятся за своих детей.

Нужно прекратить этот беспредел и гестаповское отношение к больным детям. — Альянс врачей (@alyansvrachey) 8 декабря 2019 г.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева уточнила в разговоре с "МБХ медиа", что обе пациентки НИИ детской онкологии умерли в выходные в течение 12 часов. В профсоюзе считают, что смерти произошли из-за действий нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой и ее заместителя Кирилла Киргизова, после назначения которых и произошли массовые увольнения.

По словам Васильевой, в момент увольнения врачей четверо детей находились на этапе восстановления после трансплантации костного мозга, и их состояние не вызывало никаких опасений. "Остался работать доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, чтобы довести детей до благополучной выписки из отделения. Казалось, ну уж эти четверо проскочили и с ними все будет благополучно", - рассказала Васильева.