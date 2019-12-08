В онкоцентре Блохина, откуда уволились девять врачей, за сутки скончались двое подростков

Две пациентки 14 и 17 лет скончались после трансплантации костного мозга в НИИ детской онкологии и гематологии, входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, откуда в ноябре из-за разногласий с новым руководством уволились девять врачей. Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева и бывший замдиректора НИИ детской онкологии Максим Рыков записали видеообращение, в котором обвинили в случившемся руководство онкоцентра и Минздрава РФ, пишет Newsru.
По словам Рыкова, команда основателя первого в России детского отделения трансплантации костного мозга профессора Георгия Менткевича, уволенного в октябре, при таком виде операций выхаживала каждого. За последние два года их работы они потеряли только одного ребенка, отметил Рыков. По словам врача, директор НМИЦ Иван Стилиди, желая избежать огласки, оказывал на родителей детей, которые еще находились на лечении в отделении трансплантации костного мозга, психологическое давление.
Рыков рассказал радиостанции "Эхо Москвы", что Стилиди, несмотря на выходной день, приходил в отделение трансплантации костного мозга, родителей запугивали, запрещали рассказывать об этих трагических событиях в СМИ, и вообще говорить об этом, угрожали выписками, оказывали психологическое давление. Рыков выразил надежду, что после смерти детей будет проведена экспертиза, но усомнился в ее объективности.
Врач отметил, что раньше детская смертность в онкоцентре составляла один человек в два года в среднем, то есть меньше 1% пациентов. "Сейчас это уже двое человек за сутки. После увольнения из национального центра здоровья детей Михаила Каабака произошел так же трагический случай - погиб один ребенок", - напомнил он.
За последние сутки погибли две девочки после увольнения онкологов и самоуправства нового руководства.Наши соболезнования родителям.— Альянс врачей (@alyansvrachey) 7 декабря 2019 г.
Но они могли жить.Общественность должна объединиться и потребовать восстановить профессора Менткевича и его команду.Чтобы не погибли другие дети. pic.twitter.com/CELEKtZG6q
Сейчас нам массово звонят родители из детской онкологии на Каширке. Всех запугивают и угрожают выпиской, если они "откроют рот" или куда-то уйдут. Все возмущены и боятся за своих детей.— Альянс врачей (@alyansvrachey) 8 декабря 2019 г.
Нужно прекратить этот беспредел и гестаповское отношение к больным детям.
Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева уточнила в разговоре с "МБХ медиа", что обе пациентки НИИ детской онкологии умерли в выходные в течение 12 часов. В профсоюзе считают, что смерти произошли из-за действий нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой и ее заместителя Кирилла Киргизова, после назначения которых и произошли массовые увольнения.
По словам Васильевой, в момент увольнения врачей четверо детей находились на этапе восстановления после трансплантации костного мозга, и их состояние не вызывало никаких опасений. "Остался работать доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, чтобы довести детей до благополучной выписки из отделения. Казалось, ну уж эти четверо проскочили и с ними все будет благополучно", - рассказала Васильева.
Однако, по ее словам, Кирилл Киргизов отстранил этого сотрудника от работы с детьми и назначил на дежурства врачей из ФНКЦ имени Димы Рогачева. Назначенные врачи, по информации профсоюза, радикально поменяли схему лечения, что привело к резкому ухудшению состояния детей. "На просьбы мам и предложение ушедших врачей вернуться и довести детей до конца всем им ответили категорическим отказом", - сказала Васильева.
В пресс-службе НМИЦ сообщили, что у умерших девушек развились тяжелые осложнения после трансплантации костного мозга, и шансы на их выздоровление изначально были очень небольшие. Обе пациентки долгое время боролись с острым лимфобластным лейкозом, их состояние было крайне тяжелым. У девушек развилась тяжело протекающая реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). У одной из пациенток состояние осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом.
В НМИЦ отметили, что трансплантацию костного мозга обеим пациенткам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились, а с приходом новой команды врачей дети получали самое современное лечение. Ими в частности занимались сотрудники Центра имени Димы Рогачева, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
"К нашему огромному сожалению, мы понимали, что шансы на выздоровление у этих пациентов были очень небольшие, о чем врачи говорили с родителями. Мы знали, что это может произойти, надежда была минимальная. Все, что можно было сделать для детей, было сделано. У этих пациентов были периоды улучшения, потом были периоды ухудшения - РТПХ протекает очень тяжело", - заявил главный внештатный гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.
Он отметил, что с данным заболеванием выживает более 80% пациентов, однако выздоравливают не все.
В НМИЦ отметили, что пациенты, которым трансплантацию делала новая команда онкологов-гематологов, уже выписаны из отделения и возвращаются к своей обычной жизни. До конца года планируется провести еще три трансплантации.