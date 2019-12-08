Премьер Британии рассказал о своем самом непристойном поступке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своим самым непристойным поступком в жизни считает езду на велосипеде по тротуарам, передает портал "Аргументы и факты" со ссылкой на телеканал Sky News.
По словам Джонсона, когда он был мэром Лондона, он мог ездить на велосипеде везде без охраны. Он добавил, что пользовался велосипедом каждый день, и мог иногда вскочить на нем на тротуар, а не слезть с велосипеда, как это предписано правилами.
Премьер подчеркнул, что он «порицает людей, которые ездят по тротуарам». Он заявил, что сожалеет о том, что сам когда-то так поступал.
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании 24 июля. До этого он был главой британского министерства иностранных дел, а с 2008 по 2016 год – мэром Лондона.