Премьер Британии рассказал о своем самом непристойном поступке

По словам Джонсона, когда он был мэром Лондона, он мог ездить на велосипеде везде без охраны. Он добавил, что пользовался велосипедом каждый день, и мог иногда вскочить на нем на тротуар, а не слезть с велосипеда, как это предписано правилами.