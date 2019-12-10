"Договорились продолжить договариваться": как откликнулись в мире на встречу Путина и Зеленского

На встречу, имеющую как социальное, так и политическое и экономическое значение, отреагировали практически все СМИ России, Украины и Европы. Это и понятно, Украина устала от войны, Россия и Европа – от санкций. Пока украинский вопрос не будет решен, не наступит и период относительного спокойствия.

«БиБиСи» привел слова главы Украины Владимира Зеленского: «Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт». И добавил оценку президента России: «Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да».

Президент Франции, выступавший парламентером и хозяином площадки встречи Эммануэль Макрон назвал «нормандский саммит» плодотворным, а премьер Меркель сказала, что удовлетворена результатами: «Есть добрая воля и позитивный настрой».

Тем не менее, все издания отмечают, что договоренности появились только по «военным» вопросам. Первое: решено произвести так называемый обмен военнопленным всех на всех. Под всеми подразумевают 72 человека со стороны Украины и неизвестное количество пленных с другой стороны – списки будут уточняться.

«Медуза» подметила, что этот вопрос нельзя считать решенным на сто процентов, поскольку: «Если Зеленский на пресс-конференции говорил о формуле „всех на всех“, то Путин подчеркнул, что речь идет об „установленных“ лицах. Это может быть камнем преткновения, поскольку раньше многие обмены срывались как раз из-за того, что стороны не могли согласовать списки заключенных».

Второе, о чем удалось договориться, это «бессрочно прекращение огня до конца года». То есть к Новому году огонь на Украине должны прекратить обе стороны. И третье – продолжение общения. Уже через четыре месяца должна быть подготовлена новая встреча, на которой обещают поднять все оставшиеся нерешенными или вообще не поднятыми вопросы.

О чем не договорились? О разводе войск и передаче контроля над границей. По данным СМИ, Путин настаивает на соблюдении Минских соглашений, которые четко оговаривают последовательность: сначала выборы на Востоке Украины, а после передача контроля. Зеленский хочет, чтобы все прошло в обратном порядке, а выборы на Востоке прошли по законам Украины и никак иначе. Менять формулировки отказывается Путин. «Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать», - процитировал главу Россию Interfax.

«Если разводить войска на всей контактной линии в 409 км, то мы будем разводить войска 20 лет. Уже и меня не будет, и их [лидеров нормандского формата, которые настаивали на полном и незамедлительном разделении]. А если небольшими частями, то разведем за шесть-восемь лет», - процитировал украинского лидера Владимира Зеленского «БиБиСи».