"Договорились продолжить договариваться": как откликнулись в мире на встречу Путина и Зеленского

В ночь на вторник измученные ожиданием журналисты смогли узнать об итогах первой за последние три года встречи президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли не только обсудить ряд имеющихся вопросов за столом переговоров, но и поговорить тет-а-тет. Разговор продолжался и во время затянувшегося ночи ужина.
На встречу, имеющую как социальное, так и политическое и экономическое значение, отреагировали практически все СМИ России, Украины и Европы. Это и понятно, Украина устала от войны, Россия и Европа – от санкций. Пока украинский вопрос не будет решен, не наступит и период относительного спокойствия.
«БиБиСи» привел слова главы Украины Владимира Зеленского: «Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт». И добавил оценку президента России: «Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да».
Президент Франции, выступавший парламентером и хозяином площадки встречи Эммануэль Макрон назвал «нормандский саммит» плодотворным, а премьер Меркель сказала, что удовлетворена результатами: «Есть добрая воля и позитивный настрой».
Тем не менее, все издания отмечают, что договоренности появились только по «военным» вопросам. Первое: решено произвести так называемый обмен военнопленным всех на всех. Под всеми подразумевают 72 человека со стороны Украины и неизвестное количество пленных с другой стороны – списки будут уточняться.
«Медуза» подметила, что этот вопрос нельзя считать решенным на сто процентов, поскольку: «Если Зеленский на пресс-конференции говорил о формуле „всех на всех“, то Путин подчеркнул, что речь идет об „установленных“ лицах. Это может быть камнем преткновения, поскольку раньше многие обмены срывались как раз из-за того, что стороны не могли согласовать списки заключенных».
Второе, о чем удалось договориться, это «бессрочно прекращение огня до конца года». То есть к Новому году огонь на Украине должны прекратить обе стороны. И третье – продолжение общения. Уже через четыре месяца должна быть подготовлена новая встреча, на которой обещают поднять все оставшиеся нерешенными или вообще не поднятыми вопросы.
О чем не договорились? О разводе войск и передаче контроля над границей. По данным СМИ, Путин настаивает на соблюдении Минских соглашений, которые четко оговаривают последовательность: сначала выборы на Востоке Украины, а после передача контроля. Зеленский хочет, чтобы все прошло в обратном порядке, а выборы на Востоке прошли по законам Украины и никак иначе. Менять формулировки отказывается Путин. «Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать», - процитировал главу Россию Interfax.
«Если разводить войска на всей контактной линии в 409 км, то мы будем разводить войска 20 лет. Уже и меня не будет, и их [лидеров нормандского формата, которые настаивали на полном и незамедлительном разделении]. А если небольшими частями, то разведем за шесть-восемь лет», - процитировал украинского лидера Владимира Зеленского «БиБиСи».
Камнем преткновения являются выборы в мятежных регионах. Выборы, по словам Зеленского, могут пройти только по украинским законам, причем к этому моменту Киев должен полностью контролировать ситуацию на границе. «Я настаивал на этом. Но пока нет решения. Мы вернемся к этому через четыре месяца, когда соберем новый саммит в нормандском формате», - привел слова украинского лидера «Московский комсомолец».
Путин настаивает на том, что переговоры по ДНР и ЛНР нужно вести с лидерами самопровозглашенных республик, а Зеленский говорит, что к такому разговору нужно тогда уже привлекать и тех, кто был вынужден бежать с Донбасса, чтобы остаться с Украиной.
Не нашли взаимопонимания и по вопросу транзитного газа. Договор между Россией и Украиной заканчивается уже в конце 2019 года, Украина пытается получить новое и более выгодное соглашение на 10 лет, Россия готова предоставить такой договор, снизив цены для потребителей на 25 процентов, однако для этого Украине нужно отказаться от своих исков к «Газпрому», которые достигают нескольких миллиардов евро.
«Напомним, что Кремль не раз заявлял о готовности сохранить транзит газа через Украину, а также обеспечить прямые поставки топлива Незалежной в объеме 15 млрд. куб. в год. Для этого Киев должен обнулить все судебные претензии к "Газпрому" (включая уже выигранные в Стокгольмском суде $ 2,6 млрд) и снизить тарифы на транспортировку газа, поскольку выдвигаемые тарифы, говорил Путин, являются неприемлемыми», - пишет «Московский комсомолец».
Итогом обсуждения этого вопроса стала фраза: «Договорились продолжить договариваться».
По итогам Зеленский признался, что он немного разочарован итогами встречи: «Для меня это маловато, хотелось бы большего, решения проблем. Но другие коллеги уверили, что и это неплохой результат», - добавил он. Он отметил, что Путин детально разбирает каждый вопрос, а он привык действовать быстро. Нужна ли срочность в таком вопросе и что стоит за скрупулезной неторопливостью, покажет время. Пока же речь идет о том, что через четыре месяца, а не через три года, как получилось в этот раз, главы России и Украины встретятся вновь и, возможно, обсудят и вопрос Крыма, на который на сей раз, как отметили президенты, времени не хватило.