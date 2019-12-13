Пт, 13.12.2019
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Полицейские применили электрошокер для задержания размахивающего ножом мужчины

Электрошокер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/Press Association Images

Вчера в Валга полиция применила электрошокер против 31-летнего мужчины, который размахивал ножом, вел себя непредсказуемо и не подчинялся неоднократным приказам опустить нож.

Вчера около 19.35 полиция получила вызов в город Валга в квартиру на улице Пуйестеэ, где 31-летний пьяный человек ругал свою жену, размахивал ножом и угрожал навредить себе, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Прибывший на место патруль попытался сначала поговорить с человеком, который сидел на кухне и хотел навредить себе, и убедить его выпустить из рук нож, но человек с неадекватным поведением продолжил размахивать ножом и несколько раз подносил его к своему горлу, - рассказал глава патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск. - Агрессивный человек не подчинился неоднократным приказам полицейских положить нож, поэтому стражи правопорядка для укрощения провоцирующего и угрожающего себе человека использовали электрошокер».

По словам Соекаруска, агрессор быстро отошел от удара электрошокером, медики проверили его состояние здоровья и после этого его отправили трезветь в камеру.

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