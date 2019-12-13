Вы, конечно, догадались, какой предмет на этой фотографии смертельно опасен

Допускаем, что далеко не каждый читатель догадается, что не так на этой картинке. Портал о недвижимости Realtor догадался: дело в подвешенной прямо над ванной роскошной люстре.

Опытные покупатели недвижимости знают, что в реальности квартира или дом никогда не выглядят так же безупречно, как на картинке. Поэтому на просмотр не мешает пригласить специалиста-строителя.

«Специалисты могут дать квалифицированную оценку недвижимости даже по картинке и сообщить заказчику, на что следует обратить пристальное внимание при просмотре. Например, глядя на эту ванную, можно сразу сделать вывод, что после покупки тут потребуется вмешательство строителей», - пишет на страницах издания инспектор Сиссон.

Но что же не в порядке с этой красивой люстрой? «В ванной комнате, а тем более прямо над ванной, не должно быть висящих светильников», - продолжает Сиссон. Такие люстры и бра нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью из-за возможности замыкания и даже пожара. А висящая прямо над ванной люстра может стать причиной поражения током вставшего во весь рост человека, если он случайно коснется мокрой рукой по-любительски заизолированный светильник.