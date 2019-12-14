Сб, 14.12.2019
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Что дороже - квартира в Каламая или пентхаус в Виймси?

Пельгулинн.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

По данным Земельного департамента, квартиры в домах буржуазного времени находятся в том же ценовом классе, что и квартиры в только что построенных престижных микрорайонах, передает Kodustiil

Судя по заключенным в ноябре сделкам купли-продажи, квадратный метр квартиры в столичном доме, построенном до 1939 года, стоил 2337 евро, а квадратный метр новой квартиры - 2313 евро.

«Во-первых, цена квадратного метра квартир, находящихся в домах эстонского или даже царского времени, зависит от места расположения объекта. В основном, это центральные районы Таллинна. Во-вторых, неудивительно, что часть покупателей предпочитает старые квартиры новым: большую роль играет их уникальность, высокие потолки, история здания, ценные исторические детали», - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров. 

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