Сб, 14.12.2019
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  • Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии
Сборная Эстонии заняла 18-е место

Сборная России по биатлону (слева направо): Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

ФОТО: Kerstin Joensson/AP

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия, пишет "Чемпионат".

Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд стали обладательницами золотых наград, несмотря на штрафной круг и семь дополнительных патронов.


Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.

Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

Сборная Эстонии (Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грете Гайм, 2+16) проиграла норвежкам 6 минут 36,5 секунды и заняла 18-е место. В гонке участвовала 21 команда.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия — +8.2 (0+5)
3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)

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