Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии
Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия, пишет "Чемпионат".
Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд стали обладательницами золотых наград, несмотря на штрафной круг и семь дополнительных патронов.
Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.
Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).
Сборная Эстонии (Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грете Гайм, 2+16) проиграла норвежкам 6 минут 36,5 секунды и заняла 18-е место. В гонке участвовала 21 команда.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия — +8.2 (0+5)
3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)