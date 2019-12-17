Фото: необыкновенный дом в Московской области

Архитектурное бюро Станислава Николаева реализовало проект необычного дома в Московской области. Монолитный железобетонный и при этом имеющий плавный силуэт дом площадью 300 квадратных метров органично интегрирован в искусственно созданный ландшафт и демонстрирует неразрывную связь пространств и внутреннего двора, пишет HQRoom.
Архитектурная композиция здания развивается снаружи вовнутрь и связана с окружающей средой. Функциональные зоны составляют единое целое, стирая границы между внешним и внутренним пространством.
Архитекторы стремились ограничить визуальный контакт с внешней застройкой загородного поселка и создать частную зону с террасой, ландшафтом и прилегающим водоемом, используя замкнутый объем здания. Непрерывность общего ландшафтного потока усиливается зеленой крышей, на которой устроен сад с древесными и травянистыми растениями и искусственным рельефом.
Базовые интерьерные решения — это принцип интеграции домашней галереи в жилое пространство. Каркас здания является фоном для предметов декора и искусства, скульптур, декоративных элементов со скрытой японской тематикой, символических форм.
Каждый предмет мебели в этом доме интерпретируется как произведение искусства. Объекты искусства также являются зональными элементами жилых и нежилых помещений, служат индикаторами направления движения.
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