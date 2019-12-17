Фото: необыкновенный дом в Московской области

Архитектурная композиция здания развивается снаружи вовнутрь и связана с окружающей средой. Функциональные зоны составляют единое целое, стирая границы между внешним и внутренним пространством.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы стремились ограничить визуальный контакт с внешней застройкой загородного поселка и создать частную зону с террасой, ландшафтом и прилегающим водоемом, используя замкнутый объем здания. Непрерывность общего ландшафтного потока усиливается зеленой крышей, на которой устроен сад с древесными и травянистыми растениями и искусственным рельефом.

ФОТО: hqroom.ru

Базовые интерьерные решения — это принцип интеграции домашней галереи в жилое пространство. Каркас здания является фоном для предметов декора и искусства, скульптур, декоративных элементов со скрытой японской тематикой, символических форм.

ФОТО: hqroom.ru

Каждый предмет мебели в этом доме интерпретируется как произведение искусства. Объекты искусства также являются зональными элементами жилых и нежилых помещений, служат индикаторами направления движения.