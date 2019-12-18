Две истории: не оказывая сопротивления, агрессора не остановить

Выход из такой ситуации может оказаться путем долгих страданий. Руководитель приюта для страдающих от насилия женщин Юлле Кальвик рассказала две истории, которые, по ее словам, являются типическими. Имена и обстоятельства изменены, но редакции они известны.

Правила поведения и «наказания»

Имеющая высшее образование Лийна поехала в маленький город работать учителем, вышла там замуж за хорошего работящего мужчину Марта, вскоре у них родился сын. Купили квартиру, которая стала тесной, когда в семье появилась и дочь. После этого Лийна получила работу по профессии в Таллинне, где при помощи кредита купили на окраине маленькую квартирку. Когда Март, живя в новой квартире, на какое-то время остался безработным, усугубилась его ревнивость, и он начал контролировать ведущую активную рабочую жизнь Лийну. Он написал своей жене «правила поведения приличного человека», потребовав точного их исполнения, а в случае нарушения «наказывал». Позже он нашел работу, но жизнь жены он пытался контролировать еще серьезнее.

Знающей языки Лийне время от времени нужно было сопровождать зарубежные делегации до позднего вечера. Однажды, когда ее привезли домой на машине, и коллега обнял ее в знак благодарности за хорошую работу, что сегодня весьма распространено, это вывело из себя видевшего все в окно мужа, и он «наказал» жену жестоким избиением. Прежние более легкие стычки Лийна переживала терпеливо, внушив себе, что сама давала для этого повод, поскольку недостаточно точно исполняла правила мужа.

Лийна ушла с хорошо оплачиваемой работы и нашла место, откуда можно было приходить домой пораньше, но муж начал регулярно ходить к другой женщине, где оставался и ночевать. Лийна потребовала развод, но Март с этим не согласился, продолжая контролировать жену и наказывая физически за нарушения правил.

У Лийна хорошие отношения с сыном, а дочь стоит на стороне отца, что еще больше усложняет процесс развода. Теперь ее начали консультировать в приюте, и она надеется все же расторгнуть брак, длившийся 20 лет.

Контроль и постановочные попытки самоубийства

Криста – спортивная, имеющая конкретные установки и четкое понимание жизни женщина раннего среднего возраста. С мужем, который является отцом двух ее детей, они прожили больше десяти лет. Она работала с имеющим высшее образование мужем в одном учреждении, там же, на одном корпоративе они и познакомились. Родились дети, при помощи кредита они начали строить дом за пределами Таллинна.