Редкое место: около пивного завода продается красивый дом

Симпатичный двухэтажный деревянный дом построен в 1905 году. Реновированный в 2005 году дом идеально подходит для молодой семьи. Площадь строения - 170,4 квадратных метров.

Дом в Супилинне. ФОТО: KV.EE

На первом этаже нового собственника ждет просторная кухня-гостиная, из которой можно выйти как на залитую солнцем террасу, так и в большой сад. Темными зимними вечерами очень приятно разжигать в гостиной камин.

Дом в Супилинне. ФОТО: KV.EE

Также на первом этаже расположены гостевая комната и большая ванная. В доме остается вся необходимая бытовая техника.

Дом в Супилинне. ФОТО: KV.EE

На втором этаже - светлый холл с окнами, выходящими в сад, две просторные спальни, ванная и туалет.

Дом в Супилинне. ФОТО: KV.EE

По всему дому установлены электрорадиаторы. На первом этаже есть возможность установки подогрева пола. За домом - большой сад, где очень приятно проводить летние вечера.

Дом в Супилинне. ФОТО: KV.EE