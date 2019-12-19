Чт, 19.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Редкое место: около пивного завода продается красивый дом
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Supilinna maja

ФОТО: KV.EE

В тартуском районе Супилинн продается симпатичный дом желтого цвета, пишет Kodustiil. А до завода A. Le Coq - рукой подать!

Симпатичный двухэтажный деревянный дом построен в 1905 году. Реновированный в 2005 году дом идеально подходит для молодой семьи. Площадь строения - 170,4 квадратных метров. 

Дом в Супилинне.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже нового собственника ждет просторная кухня-гостиная, из которой можно выйти как на залитую солнцем террасу, так и в большой сад. Темными зимними вечерами очень приятно разжигать в гостиной камин. 

Дом в Супилинне.

ФОТО: KV.EE

Также на первом этаже расположены гостевая комната и большая ванная. В доме остается вся необходимая бытовая техника. 

Дом в Супилинне.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже - светлый холл с окнами, выходящими в сад, две просторные спальни, ванная и туалет. 

Дом в Супилинне.

ФОТО: KV.EE

По всему дому установлены электрорадиаторы. На первом этаже есть возможность установки подогрева пола. За домом - большой сад, где очень приятно проводить летние вечера.

Дом в Супилинне.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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