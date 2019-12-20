Статистика: повышение индекса цен на жилье в третьем квартале продолжилось

По сравнению с третьим кварталом 2018 года цены на квартиры выросли на 7,9%, а цены на дома – на 8,8%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 8,9%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну – на 7,7%, а в остальных частях Эстонии – на 0,6%.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 1,8%, а цены на дома – на 4,1%.

Индекс цен на жилье демонстрирует изменение цены квадратного метра квартир и домов в совершенных сделках купли-продажи жилья.

Изменение индекса цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале 2019 года составило по сравнению с третьим кварталом прошлого года 7,7%, а в сравнении со вторым кварталом этого года изменение составило 1,9%.