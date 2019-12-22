Вс, 22.12.2019
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  • «Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись»: в отеле Лас-Вегаса вспыхнул пожар

«Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись»: в отеле Лас-Вегаса вспыхнул пожар
Десятки числятся пропавшими без вести

ФОТО: twitter

Пожар в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе унесло жизни шести человек, пострадали еще 13 человек.

В результате пожара в мотеле в Лас-Вегасе (штат Невада) погибли по меньшей мере шесть человек, еще 13 пострадали, сообщает местная спасательная служба в своем Twitter.

Пожар начался ночью в трехэтажном здании отеля. Отмечается, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

23 человека числятся пропавшими без вести, 13 пострадали и шесть человек погибли.

Причина пожара устанавливается.

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