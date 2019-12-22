Нужна ваша помощь: пропал 30-летний мужчина

Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь с четверга на пятницу в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его телефон дома.

К настоящему моменту полицейские поговорили с близкими и друзьями пропавшего и проверили места, куда Райн мог пойти. Его описание передано работающим в этом регионе патрулям.

Райн среднего телосложения, его рост - примерно 185 см. У него короткие светлые волосы и карие глаза. Возможно, на нем легкая синяя куртка, черные брюки и черные зимние сапоги.