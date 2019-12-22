Вс, 22.12.2019
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  • Нужна ваша помощь: пропал 30-летний мужчина

Нужна ваша помощь: пропал 30-летний мужчина

Райн.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 30-летнего Райна.

Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь с четверга на пятницу в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его телефон дома.

К настоящему моменту полицейские поговорили с близкими и друзьями пропавшего и проверили места, куда Райн мог пойти. Его описание передано работающим в этом регионе патрулям.

Райн среднего телосложения, его рост - примерно 185 см. У него короткие светлые волосы и карие глаза. Возможно, на нем легкая синяя куртка, черные брюки и черные зимние сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Райна или знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по короткому номеру 112.

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